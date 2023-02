Le hip-hop s’embourgeoise – Pharrell Williams se remet à la mode L’Américain succède au regretté Virgil Abloh à la tête de la mode masculine chez Vuitton. Cécile Lecoultre

Pharrell Williams a toujours soigné son look, ses lunettes, sa casquette et ses chaussettes. Ici, lors des derniers Grammy Awards. AFP

Le styliste Virgil Abloh, et son génie du touche-à-tout, avait réussi à insuffler à la vénérable maison Vuitton un peu de sauvagerie street. Avec ce fan de skate, d’art et de musique, le fameux logo, l’un des plus plagiés au monde, reprenait du muscle. Las, l’Américain était emporté à 41 ans en novembre 2021 par un cancer, laissant un vide cruel. Pharrell Williams, créateur aussi cosmopolite, a ainsi été appelé à la rescousse.

À 49 ans, sa carte de visite impressionne, le natif de Virginie posant en compositeur, interprète, réalisateur artistique, musicien, producteur, styliste, etc. Nul doute que l’auteur de «Happy», tube interplanétaire en 2014, saura s’exprimer au sein du groupe LVMH. La maison de Bernard Arnault annonçait en janvier des chiffres record pour la seconde année de suite, en dépit de la crise sanitaire qui a frappé ses relations commerciales avec des territoires privilégiés comme la Chine. La clientèle européenne, américaine et japonaise a su compenser ces pertes – les ventes du groupe ont augmenté de 9% durant les trois derniers mois, le bénéfice net atteignant 14 milliards de francs.

Pietro Beccari, transféré de Dior à la tête de Vuitton, se félicitait de l’engagement de Pharrell Williams: «Je suis heureux de le voir rentrer à la maison après nos collaborations en 2004 et 2008. Sa vision de créateur au-delà de la mode mènera sans aucun doute Louis Vuitton à un nouvel et excitant chapitre.» Les résultats de cette association seront déjà visibles en juin prochain, lors de la Fashion Week à Paris.

Par le passé, Pharrell a souvent flirté avec la mode, créant ici pour Kenzo, Adidas, Timberland, là pour Vuitton la collection de lunettes Millionaires au style aviateur très en vogue à l’époque et désormais ringard. Qui sait jusqu’où le fondateur du «Billionaire Boys Club» portera ses baskets, ses fringues et son allure? Gageons que la prochaine campagne de pub nous le dira.

