La star de Ninja Warrior – Phil Güd, un coach décapant et très «feel good» Vedette de l’émission de TF1, Phil Güd est aussi un coach sportif qui prend un malin plaisir à faire bosser les zygomatiques. Séance fitness dans un parc, avec le mobilier urbain, à l’heure où les salles sont fermées. Florian Müller

Phil Güd, comme Alain Delon, parle toujours de lui à la troisième personne. Yvain Genevay

S’il vous arrive – en ces temps troublés, c’est compréhensible – de vous arrêter sur TF1 le samedi soir, alors vous avez sans doute déjà vu de jeunes athlètes affronter un parcours du combattant. Un à un, ils arpentent ce chemin semé d’embûches et ultrasélectif, qui voit la plupart des courageux finir les quatre fers en l’air dans une piscine. C’est «Ninja Warrior: le parcours des héros», une franchise mondiale venue des États-Unis, qui a pour ambition de couronner «le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant» des mortels.

Parmi eux, un homme fait sensation, saison après saison – la sixième sera tournée ce printemps. Phil Güd, boule de muscles à la crinière flamboyante, étonne autant par son look flashy tout droit sorti des années 1980 que par sa virtuosité sur les obstacles. Un super-héros des temps modernes, bourré d’autodérision, qui virevolte dans les airs en slip moulant.