[2/42] À Vaud l’eau - Phil Simha, une vie à bout de souffle

À Vaud l'eau – Phil Simha, une vie à bout de souffle Rencontre avec l'apnéiste de Villeneuve qui raconte son «sentiment lémanique» et de fabuleux périples effectués en retenant sa respiration. Catherine Cochard

Villeneuve, 19 juin 2021. Phil Simha, apnéiste. Préparation avant l’immersion, exercice de respiration. Chris Blaser

« Le grand bleu » – sorti au Festival de Cannes en 1988, les critiques se pincent le nez et le public applaudit – a marqué une génération. Tous les ados d’alors ne sont pas devenus des apnéistes, mais nombreux sont ceux qui se sont reconnus dans les thèmes universels distillés par le film. L’amitié mêlée de rivalité. Le fantasme du retour à l’intérieur du ventre maternel. La tentation de basculer de l’autre côté du miroir, la vie subaquatique promise étant plus pure et plus belle que la terrestre.

Quand il parle de cette passion qui l’habite, l’apnéiste Phil Simha utilise du reste volontiers la métaphore spéculaire. «J’ai une fascination pour ce miroir d’Alice de l’autre côté duquel se trouve un pays des merveilles dont beaucoup de gens ne soupçonnent pas la richesse.» Nous sommes à la piscine de Villeneuve, au pied d’un plongeoir des années 50 et à quelques mètres d’un bassin olympique comme suspendu au-dessus des eaux du Léman. Château de Chillon droit devant, au loin Lavaux: le panorama est grandiose.

C’est dans ce cadre idyllique que le quinquagénaire au look de yogi a pour habitude d’initier ses élèves aux plaisirs d’une plongée sans bouteille, jusqu’au bout de son souffle. «Ici, on n’a presque pas le sentiment d’être sur le lac. On a plus l’impression d’être sur une baie qui s’ouvre sur la mer. Non loin de là se trouve l’embouchure du Rhône, ce qui crée comme un mouvement d’eau. Tout part dans l’étendue lémanique, direction Genève pour ensuite, plus loin, retrouver la mer.»

La cour aux murènes

Fils d’un fonctionnaire international, Phil Simha grandit à Genève mais passe toutes ses vacances en Grèce, son pays d’origine, à taquiner les poulpes, faire la chasse aux oursins et la cour aux murènes. À l’identique de la séquence d’ouverture en noir et blanc du film de Luc Besson. «L’environnement sous-marin était alors riche, rien à voir avec l’état dans lequel il se trouve à présent, regrette l’apnéiste. En cinquante ans, la pollution et l’être humain ont détruit ce pays des merveilles…»

Enfant, Phil Simha était obèse. «Quand on est sous l’eau, les sens n’existent plus. C’est cette isolation sensorielle que je recherchais d’abord en m’immergeant, ce cocon protecteur. On ne pèse plus rien, le goût et l’odorat ne veulent plus rien dire, l’ouïe aussi est modifiée.»

Puis, à la fin de la scolarité obligatoire, Phil Simha se plonge dans la musique. «Mais dans les années 1980, ce n’était pas le mode de vie le plus sain qui soit… Je suis revenu à la nature par le biais du saut à l’élastique.»

Il se jette ensuite à corps perdu dans la pratique des sports extrêmes, avant de trouver celui qui prendra finalement le dessus sur tous les autres: la plongée avec, puis – surtout – sans bouteille. Un moyen de concilier passion et profession, puisqu’il devient photographe sous-marin, et de parcourir le monde, explorant son endroit comme son envers liquide.

Monde du silence

En plongeant simplement à la force de son souffle et de son mental, l’apnéiste découvre des trésors de variations sonores. «Les rivières du Tessin sont un véritable monde du silence. Le lac aussi. Alors qu’en mer, les bruits des nombreux bateaux qui naviguent et perturbent les écosystèmes créent un environnement sonore complètement abstrait. D’autant plus que, sous l’eau, on ne voit pas forcément ce qu’on entend, les sons se propageant sur des kilomètres à toute vitesse.»

«Ce qu’on avait entendu était un tremblement de terre sous-marin qui s’était produit en Indonésie, à des milliers de kilomètres de nous.» Phil Simha

«Une des expériences les plus folles que j’ai faite en termes de sons sous-marins, c’était lors d’une plongée aux Maldives, se souvient-il. Tout à coup, nous étions entourés d’un vrombissement, comme si un tonnerre avançait dans notre direction. Je ne parvenais pas à identifier de quoi il s’agissait! Est-ce qu’un sous-marin nucléaire allait déboucher au coin du récif? Tous les poissons ont disparu d’un seul coup, de gros requins marteaux – qui n’ont rien à faire à faible profondeur normalement – ont déboulé.» En sortant de plongée, Phil Simha et son équipe comprennent: un tremblement de terre sous-marin s’était produit en Indonésie, à des milliers de kilomètres. «Le séisme était si violent que son vrombissement était parvenu jusqu’à nous.»

Villeneuve, 19 juin 2021. Phil Simha, apnéiste. Arrivée près de la surface, remontée. Chris Blaser

Sentiment lémanique

En 1927, l’écrivain français Romain Rolland écrit un courrier au père de la psychanalyse, Sigmund Freud, dans lequel il décrit le « sentiment océanique » , cette sensation de ne faire qu’un avec l’univers. Un sentiment lémanique existe-t-il? «Quand on a une relation aussi intime avec l’eau, un besoin aussi intense, je pense qu’on développe un lien unique avec les environnements dans lesquels on se plonge, développe Phil Simha. On se sent pleinement faire partie de quelque chose de plus grand.»

«L’apnée est un fabuleux voyage intérieur, hors du temps, à la rencontre de soi.» Phil Simha

Et c’est ce qu’on ressent quand on écoute Phil Simha s’enthousiasmer pour «ces quelques minutes passées sous l’eau, anecdotiques dans une journée, dans une vie». On saisit alors mieux la portée de l’apnée, ce que cela représente pour ceux qui la pratiquent. Impossible alors de résumer cela en une simple activité sportive. C’est véritablement un alignement du corps et de l’esprit, «un fabuleux voyage intérieur, hors du temps, à la rencontre de soi».

Les quatre phases de l’apnée Afficher plus Phil Simha se met sérieusement à l’apnée sur le tard, alors qu’il a déjà 47 ans. Un retour à l’essentiel qui le libère du matériel de plongée et le réconcilie avec la vie sous-marine, plus facile à observer et approcher sans bouteilles sur le dos et détendeur dans la bouche. Une apnée se divise en quatre phases liées à la respiration. «On va d’abord prendre quelques minutes pour se mettre dans un état méditatif grâce à une respiration purement abdominale. On va se mettre dans un état où les pensées peuvent être présentes mais on les observe, sans les laisser prendre prise sur nous.» Puis intervient la respiration finale. «On remplit les poumons depuis le ventre jusqu’aux clavicules et c’est sur cette inspiration qu’on fait la pause et qu’on se met en état d’apnée.» Passé un certain temps – qui dépend de la personne, de son état physique et mental ainsi que du milieu dans lequel elle pratique – on sort de l’apnée. «Ce qui est important c’est d’avoir une respiration de récupération correcte pour éliminer le CO 2 qui se sera accumulé dans l’organisme, et restaurer les stocks d’oxygène pour que le corps retrouve ses taux de fonctionnement normaux.» Mais que se passe-t-il entre le début et la fin de l’apnée? «La respiration est innée chez nous. Quand on la retient, le cerveau capte qu’on l’empêche de faire ce dont il a l’habitude. Dans un premier temps, on s’efforce de calmer le jeu pour voir jusqu’où on peut aller. Et puis, à un moment donné, on continue de consommer de l’oxygène tout en générant du dioxyde de carbone, le CO 2 , qui va allumer des signaux de détresse dans le cerveau.» Un peu comme lorsque le pictogramme de la pompe à essence s’allume sur le tableau de bord. «Mais notre essence à nous, c’est l’oxygène et on sait qu’on en a encore! C’est à ce moment qu’on sort du relâchement et du lâcher-prise pour entrer dans une lutte, un duel, contre son propre cerveau.» CCD

