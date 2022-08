Procès de stars 6/7 – Phil Spector, du mur du son aux barreaux de prison Producteur musical génial et parano, l’Américain a été condamné en 2009 pour le meurtre d’une actrice. Sa vie s’est achevée en prison en 2021. Rocco Zacheo

Phil Spector, au centre, costard bleu et cravatte moutarde, postiche sur le crâne et imposants gardes du corps en protection. J. EMILIO FLORES/AFP

Au petit matin du 3 février 2003, la police de Los Angeles reçoit un appel de détresse. Il faut se rendre de toute urgence dans l’imposant manoir qui surplombe Alhambra, ville du comté de la mégapole californienne. Un corps gît inanimé dans une de ses pièces. Les agents mobilisés découvrent une scène atroce: affalée sur un petit fauteuil, les jambes ouvertes, la robe retroussée et les pieds dans une position anormale, une femme blonde et avenante présente une blessure mortelle d’arme à feu à hauteur de la bouche. Sur son visage et partout ailleurs, du sang, évidemment, dans ce qui ressemble à une scène de crime. Le 13 avril 2009, six ans, deux mois et dix jours après la macabre découverte, le suspect de la première heure est enfin reconnu coupable. Son nom? Phil Spector. Sa victime? Lana Clarkson.