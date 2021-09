Hockey sur glace – Phil Varone a-t-il encore un avenir au LHC? Aligné à la place de Cory Emmerton, le joueur de centre canadien n’a pas su saisir sa chance vendredi contre Davos (2-5). L’ancien MVP de AHL semble très affecté par sa situation au LHC. Cyrill Pasche

Phil Varone n’est pas en réussite depuis son arrivée à Lausanne. L’attaquant canadien fait un peu tout à l’envers avec le LHC. keystone-sda.ch

On ne peut pas vraiment reprocher à Phil Varone de ne pas avoir essayé de créer du danger en phase offensive. Le joueur de centre canadien s’est créé des occasions de marquer (deux tirs cadrés qui auraient sans doute mérité meilleur sort) et a aussi, en certaines circonstances, démontré qu’il a bel et bien du hockey dans les pattes.

Pour reprendre les termes de son entraîneur, John Fust, «on ne devient pas MVP du championnat de AHL (la Ligue américaine, l’antichambre de la NHL) par hasard.»

Varone a essayé, mais au final, il n’en a sans doute pas fait assez. Surtout, le joueur transféré par Petr Svoboda durant l’intersaison a souvent l’air d’être à bout de souffle sur la glace. Son coup de patin, pas suffisamment dynamique, semble également être un obstacle dans une ligue réputée pour sa vitesse. Problème de condition? De motivation? Ou plutôt de confiance, tout simplement?