Secrétariat général – Philipp Hildebrand toujours en course pour l’OCDE Le candidat suisse à la succession à la tête de l’OCDE, reste en lice pour le troisième tour, se félicite jeudi le Conseil fédéral.

Philippe Hildebrand est l’ancien président de la BNS AFP

Il ne reste plus que cinq candidats pour le troisième tour dans la course à la succession pour diriger l’OCDE. Et le Suisse Philipp Hildebrand en fait partie, annonce le Conseil fédéral jeudi en se félicitant de cette «victoire d’étape» et en lui réitérant son soutien pour la suite.

Le processus de nomination du prochain secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques est en cours depuis le 1er novembre. Dix candidats s’étaient présentés pour succéder au Mexicain Angel Gurria. Depuis, cinq se sont retirés, selon le communiqué du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

L’ancien patron de la Banque nationale s’est entretenu bilatéralement avec 22 ministres et 27 vice-ministres ou secrétaires d’Etat. En tout, ce sont plus de 130 entretiens bilatéraux qui ont eu lieu avec les autorités des 36 autres pays de l’OCDE depuis le 1er novembre, souligne Berne. Qui rappelle que l’OCDE représente «une source d’analyses économiques fiable, et constitue une véritable plateforme d’échanges sur les politiques publiques au service des experts de l’administration fédérale et des milieux académiques».

Outre Philipp Hildebrand, les quatre candidats qui restent dans la course sont Mathias Cormann (Australie), Anna Diamantopoulou (Grèce), Ulrik V. Knudsen (Danemark) et Cecilia Malmström (Suède). Les résultats du troisième tour seront dévoilés le 10 février. Le processus de nomination devrait se terminer début mars 2021, avec une prise de fonction au 1er juin 2021

cht/comm