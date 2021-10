Hommage – Philippe Dahlmann s’est envolé Danseur suractif, pédagogue avec son école Fusion, dieu Pan de la Fête des vignerons, le Lausannois d’adoption est mort à l’âge de 80 ans. Francois Barras

Au festival de la Cité, en 1976, Philippe Dahlmann et Peter Heubi (Pit et Phil ) avaient monté un ballet. VQH

Le formidable dieu Pan de la Fête des vignerons de 1977 n’est plus. Philippe Dahlmann, danseur, professeur, chorégraphe, s’est éteint à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, dans sa huitantième année. Que de souvenirs il a laissés à Lausanne, où il s’était installé en 1968 avec son épouse Asa Lanova! Jeune, sauvage, séduisant, il aimante dans son académie Fusion, rue Centrale, tous les danseurs et danseuses en formation de la région. Avec ses meilleurs élèves, il monte des spectacles qu’il donne tant au Festival de la Cité que devant les caméras de la Télévision suisse romande. Asa et lui multiplient de fertiles collaborations avec Félix Leclerc, Jean Monod, Léon Francioli…

Leur maison d’Épalinges voit passer quantité d’artistes, tels le chef d’orchestre Jean-Marie Auberson et le danseur Peter Heubi, installé à Genève depuis qu’il a quitté le Grand Ballet du marquis de Cuevas. C’est chez Cuevas que Heubi et Dahlmann, tous deux solistes, se sont connus. De ces retrouvailles naît en 1978 le facétieux duo Pit et Phil, à la marge de la danse, du théâtre et du cabaret.

«Divorce cauchemardesque»

À deux, Pit et Phil font tournée sur tournée, Paris inclus, et participent à des stages internationaux. À l’académie Fusion, Nicole Lieber tient bon la barre, remplaçant notamment «le maître», comme elle dit, lorsqu’il est absent. D’un dévouement et d’une fidélité sans faille, Nicole ne perdra jamais le contact avec celui-ci lorsque, après un «divorce cauchemardesque», il éprouve le besoin de prendre le large. Corse, d’abord, puis le Gard, pour enseigner et survivre.

Car aux années fastes succèdent des années noires, «période de douleur et de rage», commente Nicole Lieber dans la biographie qu’elle a publiée sous le titre «Rideau» (2013). «À l’heure du trépas, être accueilli au paradis des animaux, tel est son souhait», note-t-elle encore. Souhait sans doute exaucé. À Épalinges, avec Asa, il avait recueilli 23 chats et quatre chiens, ainsi que 60 oiseaux dans la volière…

