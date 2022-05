Beau livre – Philippe Decrauzat se livre avec ses délais L’artiste lausannois, en lice pour le prix Marcel Duchamp 2022, vernit ce samedi chez Circuit, «Delay», une impressionnante monographie, riche de points de vue. Florence Millioud Henriques

Philippe Decrauzat présente «Delay», monographie sous la direction artistique de Mathieu Copland. PATRICK MARTIN

Lieu de vies artistiques et Centre d’art contemporain qu’il a contribué à créer à Lausanne en 1998, Circuit voit revenir ce samedi Philippe Decrauzat qui vit et travaille le plus souvent à Paris.