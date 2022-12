Virtuose de l’horlogerie – Philippe Dufour a transmis à sa fille le goût de l’excellence L’un des plus grands artisans du métier façonne des garde-temps réputés dans le monde entier. À ses côtés, Daniela est appelée à reprendre un jour le flambeau. Ivan Radja

Philippe Dufour, 74 ans, et sa fille Daniela, 21 ans, dans l’atelier du Solliat, au cœur de la vallée de Joux. Le début d’une dynastie? TAMEDIA/YVAIN GENEVAY

Les plus beaux bijoux n’ont nul besoin d’écrin tape-à-l’œil. Ainsi de l’atelier de Philippe Dufour, au rez d’une ancienne école, bâtiment on ne peut plus commun qui borde la route menant au Solliat, dans la vallée de Joux.