Changement stratégique – Philippe Eckert quitte déjà le CHUV Entré en fonction le 1er janvier 2020, le directeur général s'en va. Le Conseil d'État évoque des «divergences de vues au sein du comité de direction sur la conduite de l'institution».

Philippe Eckert sera resté trois années à la tête de l’hôpital universitaire. KEYSTONE

Le professeur Philippe Eckert ne sera pas resté longtemps à la tête du CHUV. Arrivé le 1er janvier 2020, il quittera ses fonctions à la fin de cette année, annonce ce jeudi le Conseil d’État. Un départ décidé «d’un commun accord, compte tenu de divergences de vues au sein du comité de direction sur la conduite de l’institution», indique le gouvernement.

Philippe Eckert sera remplacé ad interim par le professeur Nicolas Demartines, «dès le 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard». Ce dernier est actuellement chef du Département de chirurgie et chef du Service de chirurgie viscérale du CHUV. Il est également professeur ordinaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Il travaille au CHUV depuis 2006.

