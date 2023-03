Synode extraordinaire – Philippe Leuba rejoint l’Exécutif de l’Église réformée Sans grande surprise, l’ancien conseiller d’État Philippe Leuba a été élu au premier tour au Conseil synodal (Exécutif) de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV). Anne-Sylvie Sprenger / Protestinfo

Les trois nouveaux membres de l'exécutif de l'EERV. De gauche à droit, Michel Blanc, Laurence Bohnenblust-Pidoux, et Philippe Leuba. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Si la candidature de Philippe Leuba est arrivée tardivement, celle-ci avait immédiatement rencontré un accueil des plus enthousiastes, empreint d’un soulagement manifeste. Un politicien de cette envergure, prêt à relever les manches en s’engageant au sein d’une gouvernance en crise, est dès lors apparu comme les promesses d’une aube nouvelle. Ce d’autant plus que, dans un premier temps, soit à la date de dépôt des candidatures, le synode (Législatif) était annoncé comme étant face à un non-choix, avec la formule de trois candidats pour trois postes.

Un choix réel

Ils étaient au final cinq candidats, lors de ce synode extraordinaire, à briguer un poste à l’Exécutif de l’Église réformée vaudoise. Plus précisément: une ministre pour un poste de ministre et quatre laïcs pour deux postes de laïcs. Un premier tour aura eu raison des candidats malheureux, puisque c’est sans tergiverser que l’assemblée a également élu la pasteure Laurence Bohnenblust-Pidoux, coordinatrice Enfance & FamilleS, avec 64 voix sur 72, ainsi que l’ancien pilote de ligne, président du Conseil de la Région Joux-Orbe, Michel Blanc, avec 44 voix.

Outre la ministre – qui a tenu à affirmer avant le vote qu’elle se gardait la liberté de retirer sa candidature au second tour si elle ne se sentait pas légitimée par l’assemblée –, le synode aura donc choisi d’élire les deux postulants qui se sont manifestés dans un second temps, soit après la soirée de présentation des candidats. La fondatrice d’une entreprise de charpenterie Myriam Zürcher ainsi que «l’animateurice» (sic) d’église Andrea Coduri n’ont récolté respectivement que 26 et 12 voix.

Une tâche d’importance

Sous les applaudissements, l’ancien conseiller d’État Philippe Leuba a remercié l’assemblée pour la confiance accordée, en soulignant sa pleine «conviction de l’importance de la tâche qui nous réunit». Si la candidate Myriam Zürcher s’est avouée quelque peu soulagée par sa non-élection et «confiante dans les choix dirigés par le Seigneur», le fondateur d’Église inclusive (le groupe LGBTIQ+ de l’EERV), Andrea Coduri, en connexion Zoom depuis le Tessin pour raisons familiales, n’a pas caché sa déception. Du haut de ses 33 ans, il se dit «triste» de ne pouvoir «œuvrer à l’Église du futur, celle que nous voulons pour nos petits-enfants».

L’installation des nouveaux membres de l’Exécutif aura lieu le 2 septembre, à l’occasion de la journée d’Eglise de l’EERV.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.