Football – Philippe Perret: «Il y a des équipes de Coupe, comme Yverdon» Légende xamaxienne en tant que joueur, le Sagnard est l’entraîneur qui avait amené le club du Nord vaudois en finale de Coupe de Suisse, en 2001. Il s’exprime avant le derby du lac de Neuchâtel Yverdon – Xamax de ce samedi (18h). Renaud Tschoumy

Philippe Perret est aujourd’hui entraîneur des M16 de NE Xamax. Eric Lafargue

Philippe Perret est une légende de NE Xamax, son club de toujours en tant que joueur: 540 matches de LNA (l’ancêtre de la Super League), deux titres de champion de Suisse et de multiples épopées héroïques en Coupe d’Europe. Le Sagnard est aujourd’hui entraîneur des M16 du club xamaxien.

Mais en tant qu’entraîneur, son plus beau succès remonte à 2001 avec Yverdon: il avait en effet emmené le club du Nord vaudois en finale de la Coupe de Suisse à Bâle (défaite 0-3 contre Servette).

Philippe Perret (60 ans aujourd’hui) apparaissait comme l’interlocuteur idéal, trois jours après le nouvel exploit d’Yverdon en Coupe de Suisse (victoire 1-0 contre le Lausanne-Sport mardi) et à la veille du derby du lac de Neuchâtel entre YS et Xamax (samedi à 18h).

Philippe Perret, on imagine que la qualification d’Yverdon, mardi, a dû vous rappeler quelques souvenirs…

Oui, c’est vrai. À la nuance près que mon équipe avait éliminé Lausanne en demi-finales, et pas en quarts de finale. Et à Lausanne, pas à Yverdon. Mais il est vrai que cette victoire m’a ramené quelques années en arrière…

21, pour être précis. Comment l’expliquez-vous?

Je ne peux pas l’expliquer. La Coupe, cela reste quelque chose qui est à part. Il y a des équipes de Coupe, comme Yverdon, sans qu’on puisse expliquer pourquoi. J’avais plus ou moins connu la même chose à Bienne, où nous avions aussi signé quelques exploits (victoires contre Bâle et Servette, notamment). Ce sont des formations qui sont toujours plus à l’aise en Coupe qu’en championnat, mais il n’y a rien qui le prédéfinisse. Il faut que toutes les étoiles soient alignées au moment venu. Et l’exploit devient possible.

Philippe Perret en 2001, l’année où il avait amené Yverdon Sport en finale de Coupe. Eric Lafargue

Quel est votre regard sur Yverdon, à la veille du derby contre Xamax?

Yverdon s’est donné les moyens d’avoir une équipe compétitive. C’est une équipe qui peut être dangereuse, autant en championnat qu’en Coupe. Il y a quelque chose de solide en elle, on l’a vu contre Lausanne. Car Yverdon n’a absolument rien volé mardi. Et on sent nettement l’influence d’Uli Forte sur son jeu.

Après l’euphorie provoquée par la qualification, pensez-vous qu’Yverdon puisse se relâcher ce samedi face à Xamax en championnat?

À mon avis pas. Au contraire: je pense plutôt que cette qualification fournira un gros coup de «boost» à l’équipe. En éliminant Lausanne, elle a franchi un cap supplémentaire. Elle est donc en pleine confiance, et je ne pense pas que c’est maintenant qu’elle se mettra à douter.

Un mot sur Xamax?

L’équipe a bien commencé son année, en ne perdant pas à Aarau (1-1) et en battant Schaffhouse (2-1). Cela confirme qu’elle a encore certaines valeurs. De toute manière, dans ce championnat, tout est tellement serré que la situation peut changer d’une semaine à l’autre. Tu gagnes deux matches, et tu te retrouves dans les trois premiers. Tu en perds deux, et tu tombes à l’avant-dernière place.

Un pronostic avant le match de ce samedi?

Il sera à mon avis très ouvert. Yverdon a montré de bonnes choses malgré la défaite à Neuchâtel (1-2 le 26 novembre). Mais Xamax avait bien tenu le choc lors du match aller (1-1 le 21 août). Je me dis que Xamax pourrait se contenter d’un nul, mais d’un autre côté, une victoire neuchâteloise propulserait le club tout en haut du classement ou presque. Donc…

