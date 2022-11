Critique chorégraphique – Philippe Saire joue sur du velours À la jonction de l’art visuel et chorégraphique, «Velvet» est une suite de promesses scintillantes. À découvrir à Sévelin 36, à Lausanne, puis à Yverdon. Corinne Jaquiéry

Jeux de velours et de rideaux, dans «Velvet», dernière création de Philippe Saire. Philippe Weissbrodt



Dans des craquements sonores de début du monde, trois êtres humains émergent du noir comme tombés du ciel. Gisant sur le sol, bras et jambes levées, ils semblent pris dans les cendres de leurs existences avant de se lever, de danser, de tomber et de se relever sans cesse devant un rideau couleur de temps. Ce sera le premier d’une longue série de différentes textures et couleurs. Treize rideaux exactement qui en se levant, en chutant, en se tirant et en se froissant autour des corps des interprètes, vont rythmer «Velvet», sixième volet des «Dispositifs», une série de pièces proche des arts visuels.

Fasciné depuis toujours par les articulations et gesticulations d’une société du spectacle prise de frénésie de divertissements face à la finitude du vivant, Philippe Saire en a fait un fil rouge qu’il suit au gré d’œuvres comme «Est-ce que je peux me permettre d’attirer votre attention sur la brièveté de la vie?» ou «Je veux bien vous croire». Avec «Velvet», en anglais velours, comme le velours rouge du traditionnel rideau de théâtre, le chorégraphe joue avec les surgissements soudains et les disparitions inopinées.

Colère noire

Il convoque l’incertitude à travers les mouvements et les attitudes des interprètes qui réagissent et s’adaptent à chaque nouvelle situation. Parfois mélancoliques, parfois riants ou plongeant dans une colère noire selon l’instant, tel Yann Philipona, espiègle comédien en mouvement, qui invite fermement le public à dégager! Puis qui, lors d’un nouveau lever de rideau, s’excuse avec l’inquiétude fébrile de celui qui pourrait bien être puni par la vie.

Sublimés par l’excellente bande-son de Stéphane Vecchione, les artistes, dont également David Zagari, danseur étincelant, et Géraldine Chollet, danseuse au chant divin dont l’interprétation de «Waiting for the Night» de Depeche Mode bouleverse, apparaissent et disparaissent au gré des descentes et levers de rideau. Structurant l’espace et faisant émerger l’illusion du réel, le rideau apparaît alors comme le pinceau magique de l’artiste Philippe Saire.

