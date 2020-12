Football – Philippe Senderos a eu la main lourde avec les Rougets L’équipe de Suisse M21 sera dans le groupe de l’Angleterre, le Portugal et le Croatie lors de l’Euro l’année prochaine. Sport-Center

Philippe Senderos a effectué le tirage au sort jeudi. KEYSTONE

L’équipe de Suisse M21 a hérité, lors d’un tirage au sort effectué jeudi après-midi à Nyon par le directeur sportif du Servette FC Philippe Senderos, d’un groupe de la mort pour la phase de groupes de l’Euro, qui se tiendra du 24 au 31 mars 2021.

La sélection de Mauro Lustrinelli devra ferrailler en Slovénie au sein de la poule D avec l’Angleterre, le Portugal et la Croatie. Les premiers et deuxièmes des quatre groupes disputeront la phase finale lors de matches à élimination directe entre le 31 mai et le 6 juin.

Les sélections qualifiées avaient été réparties en quatre pots selon leur coefficient UEFA. Pour la Suisse, qui figurait dans le chapeau 4 (13e au classement FIFA), il s’agit de la quatrième participation à une phase finale d’un Euro, et la première depuis la finale de 2011 perdue contre l’Espagne avec la génération Shaqiri.