Photographie de rue – Une exposition dévoile la «face cachée» de la Bourdonnette Réalisée par un artiste natif du quartier, l’œuvre transforme les murs de la cité en galerie à ciel ouvert. Une invitation à découvrir le vrai visage des habitants. Thibault Nieuwe Weme

Une cinquantaine d’habitants de la Bourdonnette sont exposés directement sur les murs de leur quartier. Gratuite, l’exposition court jusqu’au 2 novembre. 24heures/Odile Meylan

De loin, de grandes taches orange se détachent des murs grisâtres de la Bourdonnette. En se rapprochant, des visages se dessinent. Ce sont ceux des habitants du quartier. Certains offrent un sourire attendri, d’autres un regard plus furtif, ombragé par une capuche ou par des mains qui se préservent du grand jour. Tous partagent une même volonté: celle de montrer l’humanité chamarrée de la cité du Sud-Ouest lausannois.

Vernie jeudi soir, l’exposition «Face cachée» est réalisée par un jeune photographe natif du quartier. Il s’abrite derrière le pseudonyme «Laculpa» et refuse la lumière médiatique, considérant que sa série de portraits appartient avant tout aux résidents du quartier. Sur place, ce sont deux de ses amis, Noah* et Alexandra*, qui nous font visiter les «galeries» à ciel ouvert de la cité. Ils ont participé à l’élaboration du projet.

«Beaucoup de Lausannois n’ont jamais mis les pieds ici. Avec cette exposition, on espère éveiller leur curiosité et favoriser les échanges.» Noah*, ami de l’artiste et coorganisateur du projet

Pour eux, l’exposition est l’occasion de transcender les préjugés qui collent encore à la peau de la «Bourdo», et surtout de provoquer les rencontres avec le public venu de l’extérieur. Ceinturé par les routes à grand trafic, le quartier est replié sur lui-même. «Forcément, beaucoup de Lausannois n’ont jamais mis les pieds ici, soulignent-ils. Avec cette exposition, on espère éveiller leur curiosité et favoriser les échanges.»

1 / 8 Quarante-six portraits d’habitants de la Bourdonnette sont disséminés aux quatre coins du quartier. 24heures/Odile Meylan

Portraits anonymes

À chaque passant croisé, Noah y va de la petite salutation personnalisée, donnant l’impression d’un village planétaire et chaleureux. «Hier au vernissage, des femmes du quartier se sont proposées pour faire des visites guidées. Le mélange avec les visiteurs a déjà commencé à s’opérer», sourit Alexandra, qui a justement consacré une thèse de bachelor au sujet de la réception de l’art à la Bourdonnette.

«Il y a eu une réflexion sur la nécessité d’intégrer le nom, l’âge et l’origine à la photo, mais finalement l’image parle d’elle-même.» Noah*, ami de l’artiste et coorganisateur du projet

Pour réaliser les portraits, un studio éphémère a été planté au milieu du quartier. Bien que l’installation ait effarouché certains habitants, «Laculpa a pu prendre entre 100 et 200 personnes en photo», calcule Noah. D’un orange rougeoyant, l’arrière-fond rappelle les stores emblématiques des immeubles du quartier, très visibles depuis l’autoroute. «C’est une couleur chaleureuse qui rappelle le foyer, analyse Noah. Mais aussi une invitation à casser cette barrière et à voir ce qui se passe derrière ces stores.»

Les portraits sont bruts. Rien ne raconte la vie de la personne photographiée. À moins d’avoir la chance de croiser leur avatar de chair et d’os, n’espérez pas connaître le nom de cette dame qui se drape dans un costume traditionnel portugais ou l’histoire de ce jeune homme à la chaîne en or qui se prend la tête façon Rodin. «Il y a eu une réflexion sur la nécessité d’intégrer le nom, l’âge et l’origine à la photo, mais finalement l’image parle d’elle-même», confie Noah.

Fierté pudique des habitants

Les habitants du quartier auraient une grande pudeur vis-à-vis de leur image, ce qui a rendu les démarches délicates. «On ne voulait pas qu’ils comprennent mal le projet et qu’ils se sentent trahis une fois les portraits affichés, raconte Noah. Et finalement, les retours sont tous très positifs! Il y a même de nouveaux candidats qui s’annoncent alors que le shooting est fini», rigole le coorganisateur.

«Ça fait du bien de voir que nous aussi pouvons faire l’objet d’un projet artistique. D’habitude, on est affichés nulle part.» Fatima*, habitante du quartier

Arrivés à la hauteur des potagers, Noah et Alexandra se mettent en quête d’Antonio, habitant «mythique» du quartier. Déception. Il a laissé sa bêche en plan, mais son portrait veille à sa place sur le jardin.

Nous croisons Ali, l’un des portraiturés, à la sortie de l’épicerie. Se voyant reconnu, il affiche un grand sourire, entre gêne et fierté: «Ça y est, je suis une célébrité.» Plus loin, Fatima* surveille ses enfants qui batifolent près de la place de jeux. La jeune maman se livre d’une voix discrète. «Ça fait du bien de voir que nous aussi pouvons faire l’objet d’un projet artistique. D’habitude, on est affichés nulle part.»

* Prénoms d’emprunt

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.