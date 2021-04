Cela a été une drôle de saison pour Lausanne; d’abord brillante puis inconstante. Comment l’expliquer?

À part Zoug, toutes les équipes ont connu des séquences plus délicates. Les quarantaines ne nous ont pas rendu service. On y a perdu un peu de momentum. Et puis l’enchaînement des matches en deuxième moitié de championnat a laissé peu de place à la récupération. Au départ, on voulait à tout prix être dans le top 6 pour éviter les pré-play-off. C’est chose faite.