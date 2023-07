Publicité artistique – Picasso tient l’affiche à Genève L’un des maîtres du cubisme a consacré la fin de sa carrière à l’élaboration d’affiches. Elles sont présentées au Quartier Libre SIG sur le pont de la Machine jusqu’au 31 octobre. Namya Bourban

Affiche illustrant le célébrissime tableau de Picasso «les Demoiselles d’Avignon». COMENIUS ROETHLISBERGER

Prenez l’un des artistes les plus emblématiques de l’histoire, un collectionneur bâlois nommé Werner Röthlisberger, et le tour est joué. Résultat, une exposition organisée par le Service Industriel de Genève (SIG) sur le pont de la Machine présentant 47 affiches élaborées par Pablo Picasso, un aperçu de l’une des rares collections complètes au monde.

Si le célèbre peintre espagnol a consacré une grande partie de la fin de sa carrière au format de l’affiche, c’est avant tout pour assouvir sa volonté de rendre l’art accessible au plus grand nombre. Et ce, avec des messages directement compréhensibles et une simplification de son tracé, afin de mettre en lumière ses engagements, ses intérêts, ainsi que le travail de ses amis.

Promotion de la paix, de la culture, valorisation de la corrida et de la céramique; les thèmes abordés sont aussi variés que les styles empruntés par Picasso. Laissez-vous entraîner par une visite guidée de l’exposition.

Une œuvre tirée de la série «Pigeons à la Californie» qui promeut le tourisme sur la Côte d’Azur. COMENIUS ROETHLISBERGER

Lorsque l’on entre dans l’enceinte du bâtiment SIG, la sobriété est frappante. Pas de chichis ni de textes à rallonge pour décrire les œuvres. Ceci s’inscrit dans la logique de Picasso qui avait affirmé que «les images ne se discutent pas, soit on les aime, soit on les déteste mais aucun mot ne saura les expliquer.»

Sur les murs, on découvre de grands portraits en noir et blanc du maître ainsi que de courtes citations, comme «il faut beaucoup de temps pour devenir jeune». Au sol, une frise chronologique. «Le collectionneur n’a pas voulu trop charger», expliquent Taufiq Abdilah et Yasmine Capela, qui s’occupent de la visite. Comme sur les affiches exposées, finalement.

Plusieurs portraits en noir et blanc de Picasso sont à découvrir. DR

Ville paumée sublimée

L’accrochage n’aurait pas pu passer à côté de l’amour de Picasso pour sa ville d’adoption: Vallauris, une petite bourgade française de potiers. Le chef de file du cubisme, passionné de céramique et proche des artisans locaux, commence à participer à des expositions et à en faire la promotion grâce à ses affiches. Vallauris connaît dès lors une prospérité inattendue.

1 / 2 Cette affiche, «Paloma», représente la fille de Pablo Picasso à l’âge de trois ans. COMENIUS ROETHLISBERGER

Dans ce lieu, il s’adonne également pleinement à son autre passion: la tauromachie. Des corridas y sont en effet organisées en son honneur. Les affiches qui font office de publicité pour ces événements sont exclusivement des linogravures, une méthode de gravure impliquant de creuser du linoleum.

1 / 4 Pour lire cette affiche, le regard est en mouvement, passant d’un taureau à l’autre. Ceci pour illustrer l’action qui découle de la corrida. COMENIUS ROETHLISBERGER

La paix sera colombe

Au fond de la salle, on retrouve les traces de l’engagement en faveur de la paix de Picasso, marqué par les guerres mondiales et le franquisme. En 1949, à l’occasion du premier congrès international pour la paix à Paris, il choisit la colombe comme symbole.

1 / 3 Dans un style enfantin, Picasso représente une colombe qui renaît des cendres d’un feu de joie, où des armes ont été brûlées. COMENIUS ROETHLISBERGER

Ses œuvres présentent des techniques particulièrement variées entre dessins réalisés dans un style d’enfant, traits de crayon épurés ou encore réalisme. Au milieu des affiches, le public peut prendre part à un atelier pour fabriquer des colombes en papier.

Pour les enfants

Autre activité prévue, des cours à destination des petits pour apprendre à créer des affiches. Il faudra cependant attendre le mois d’août. Un film de quatre minutes qui retrace la vie de Picasso est également proposé aux plus jeunes.

L’exposition se prête particulièrement à des visites de classes d’école. Le but n’est pas de cacher sous le tapis des aspects plus sombres du parcours de l’artiste comme ses comportements problématiques et violents vis-à-vis des femmes. «C’est important de parler aux enfants du contexte. Nous séparons ici l’homme de l’un des plus grands artistes du XXe siècle. Ce serait inconcevable de le faire avec une personnalité contemporaine», conclut Taufiq Abdilah.

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

