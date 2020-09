Banque – Pictet accuse un léger recul de son bénéfice Le groupe bancaire genevois a vu sa masse sous gestion et son bénéfice diminuer sur les six premiers mois de l’année, notamment en raison des incertitudes provoquées par la pandémie de Covid-19.

Le bénéfice net de Pictet a atteint 262,4 millions de francs pour le premier semestre 2020, en repli de 1,1% en rythme annuel. KEYSTONE

Pictet a dû se prémunir contre les risques du coronavirus, ce qui a pesé sur ses résultats intermédiaires. La masse sous gestion a reculé, sous l’effet de la chute des marchés financiers au plus fort de la crise et malgré une collecte très favorable, tandis que les recettes ont progressé grâce à une activité clientèle dopée à la volatilité.

Dans ce contexte marqué par les incertitudes, Pictet annonce mardi l’ouverture de deux bureaux, l’un à Shanghai et l’autre à New York. Leur inauguration interviendra au cours du 4e trimestre.

Sur les six premiers mois de l’année, la masse sous gestion s’est étiolée de 3,0% à 559 milliards de francs, indique vendredi l’établissement basé à Carouge.

Recettes en augmentation

«D’importants apports nets à deux chiffres en milliards de francs et d’excellentes performances de gestion enregistrées par rapport à l’évolution des indices de référence ont contribué à l’augmentation des produits d’exploitation, malgré un environnement de marché difficile», explique Renaud de Planta, associé sénior, cité dans le communiqué.

Les recettes semestrielles ont gonflé de 3,6% sur un an, à 1,33 milliard de francs. Dans son communiqué, Pictet affirme avoir profité d’une progression du résultat des opérations de négoce et de la juste valeur. En contrepartie, la banque a dû inscrire des correctifs pour risque de défaillance client et a subi des pertes liées aux opérations d’intérêts.

Effectifs renforcés

Les charges ont dépassé la barre du milliard, en raison d’une progression de 6,9%. Le ratio coûts/revenus a été péjoré de 2 points de pourcentage à 76%. Pour chaque franc gagné, Pictet dépense ainsi 76 centimes afin de couvrir ses charges. L’effectif est passé à 4800 équivalents plein-temps, contre 4694 à fin décembre.

Le résultat opérationnel s’est inscrit à 319,4 millions, soit une contraction de 5,7%. Le bénéfice net a atteint 262,4 millions de francs, en repli de 1,1% en rythme annuel.

À fin juin, le ratio de fonds propres de première catégorie (CET1) s’est fixé à 20,2%, raboté de 0,3 point de pourcentage sur six mois.

Aucune prévision n’est fournie pour le deuxième semestre ou l’exercice 2020 dans son ensemble. La banque continue d’investir pour renforcer à la fois ses équipes et ses ressources technologiques, souligne-t-elle.

Pictet a dévoilé à fin juin un projet de nouveau siège à Carouge, pour un investissement de plusieurs centaines de millions de francs. La banque devrait investir le nouveau bâtiment d’ici 2025, avec 2500 postes de travail et quelque 100 logements à la clé.

ATS/NXP