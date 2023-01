Remplacement d’Elise Buckle – Pierre-Alain Dupuis brasse les cartes de la complémentaire à Nyon Cinq hommes pour une femme. C’est le casting pour repourvoir le siège vacant à la Municipalité. Élection le 5 février. Raphaël Ebinger

Les deux outsiders Jay Reuters (à gauche) et Pierre-Alain Dupuis se souhaitent bonne chance pour la campagne. R. Ebinger

Les dés sont jetés. L’élection complémentaire à la Municipalité de Nyon se jouera entre six candidats qui ont déposé leur liste avant ce lundi midi. Une femme et cinq hommes visent le siège de l’écologiste Elise Buckle, qui a démissionné à la suite d’une crise politique sans précédent dans la ville. Le scrutin paraît donc plus ouvert que jamais. D’une part, la droite comme la gauche partent divisées. D’autre part, les partis traditionnels sortent affaiblis des derniers mois.