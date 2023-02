Guerre en Ukraine – Pierre de Gaulle, la voix de Poutine à Genève et en France Le petit-fils du général a été invité aux commémorations du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad et multiplie les déclarations de soutien à Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine. Olivier Bot

Pierre de Gaulle a reçu des autorités russes une photo de son grand-père lors d’une visite en Union soviétique. Capture d’écran sur des images de l’agence de presse russe Sputnik. DR

Il ne serait pas invité par les médias francophones s’il ne portait le patronyme d’une personnalité majeure de l’histoire de France. Et nous n’en parlerions pas s’il n’était pas installé à Genève où il travaille. Pierre de Gaulle est le petit-fils du général de Gaulle et le quatrième fils de l’amiral. Personne n’avait entendu parler de lui avant qu’il soit invité aux commémorations de la bataille de Stalingrad et apparaisse aux côtés de Vladimir Poutine, le 2 février à Volgograd (ex Stalingrad).