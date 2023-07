Nature en image – Pierre Duchoud saisit l’élégant ballet aérien de 300 oiseaux L’octogénaire chablaisien a convoqué dans un ouvrage toutes les espèces qu’il a rencontrées au gré de ses balades, appareil photo en bandoulière. Frédéric Ravussin

Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant d’en haut à gauche: un martinet noir, un cochevis huppé, deux hirondelles de fenêtre, une cigogne blanche et une tourterelle turque. PIERRE DUCHOUD

Pierre Duchoud n’est ni ornithologue, ni photographe animalier. «Ni même photographe tout court», confesse-t-il. Cela n’a pas empêché l’octogénaire chablaisien de signer aux Éditions Cabédita un superbe ouvrage consacré à la gent ailée.

Au total, ce sont près de 300 espèces qu’il magnifie par l’image, toujours accompagnée d’extraits de poèmes, de chansons, de proverbes. Bref, des citations dont beaucoup ont été empruntées au célèbre ornithologue français Jean Dorst.

Sans être exhaustif, ni d’ailleurs un manuel ornithologique, le livre ratisse large. On y fait la connaissance du minuscule troglodyte mignon – 9 grammes tout mouillé – comme de l’énorme gypaète barbu qui accuserait plus de 5 kilos et demi sur la balance, si tant est qu’on pouvait l’y installer…

«Il faut avoir de la chance pour photographier certaines espèces. J’en ai particulièrement eu avec le gypaète barbu.» Pierre Duchoud

Sa rencontre avec le nettoyeur des alpages, l’habitant de Saint-Gingolph n’est pas près de l’oublier. «Il faut avoir de la chance pour photographier certaines espèces. J’en ai eu particulièrement avec lui. Je me baladais dans le vallon de Novel, tout près de chez moi. Je ne l’attendais pas du tout et il est apparu comme ça, pourchassé par deux aigles», relate-t-il.

C’est du reste le long de la Morge, frontière aquatique entre la Suisse et la Haute-Savoie, que le retraité a immortalisé nombre d’oiseaux figurant dans son livre. «De manière générale, quatre espèces sur cinq ont été photographiées dans la région. Les autres l’ont été en Camargue et sur la côte atlantique française.»

En plein vol

Quelle que soit l’origine de ses modèles, une tendance se dégage, qui se retrouve dans le titre de son livre, «À tire-d’aile»: ils sont majoritairement présentés en vol. Ce parti pris permet un rendu plus artistique, qui paraît parfois presque composé.

Le livre «À tire-d’aile, des joyaux emplumés»

Pierre Duchoud

Collection Espace et Horizon

Éditions Cabédita

160 pages richement illustrées

29 fr.

www.cabedita.ch



À témoin, ce martin-pêcheur piquant sur sa proie, ces deux oies des moissons au vol parfaitement synchronisé ou ces deux colombes dont le mouvement inversé des ailes forme une vague. «C’est plus difficile à réaliser, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, mais quand l’exercice est réussi, c’est beaucoup plus spectaculaire que si l’oiseau est posé sur une branche», souligne l’artiste.

Dix ans d’images

À parcourir les pages de sa nouvelle collaboration avec la maison d’édition de Bière (les autres ont trait à l’histoire), on sent les longues heures passées dans la nature. L’intéressé confirme. «Ces images représentent dix ans de ma vie. J’ai toujours aimé les oiseaux, mais ce n’est qu’une fois à la retraite que j’ai commencé à leur courir après avec un appareil de photo, explique cet ancien commerçant. Car il faut se lever tôt et avoir du temps. Trois fois sur quatre, ça ne donne rien. Et à la quatrième sortie, vous êtes gâtés.»

