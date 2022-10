Pierre Maudet – le Pinocchio de la Cité de Calvin, le Schtroump bricoleur du PLR genevois, le Pierre noir du bout du lac – renaît de ses cendres. L’ancien conseiller d’État démissionnaire qui n’avait pas été réélu il y a un an et demi veut à nouveau exister sur la scène politique du canton de Genève. Il a annoncé, la semaine dernière, sa candidature en indépendant pour les prochaines élections en 2023.

La nouvelle a ébranlé la République. Ses adversaires pensaient qu’après avoir menti droit dans les yeux des Genevois, mis le feu au Conseil d’État et entaché la réputation du Canton, le mauvais garçon de la politique aurait dû se taire une bonne fois pour toutes. Eh bien, non. Le premier de classe effronté qui est toujours dans l’attente d’une décision de justice définitive est regonflé à bloc.

Le thème du retour est un classique de la narration. Le héros qui revient sur ses pas le fait pour des raisons diverses. Dans la série des films d’horreur «Halloween», Michael Myers récidive à chaque étape. Le jeune tueur psychopathe masqué tue avant d’être abattu par ses poursuivants… et renaît dans l’épisode suivant pour assassiner à nouveau.

Edmond Dantès, dans «Le Comte de Monte-Cristo», est accusé à tort, condamné et emprisonné au château d’If. Naît alors un sentiment de vengeance qui ne le quitte plus. Après quatorze ans de cachot, l’évadé rentre en France pour appliquer son plan méthodiquement, cruellement. Et demander des excuses.

La rédemption est une autre motivation. Dans «Les Misérables», c’est la pauvreté qui pousse d’abord Jean Valjean dans la délinquance. Puis la bonté divine lui permet d’en sortir. L’ex-taulard décide alors de revenir dans la société pour se racheter une conduite, tenter de faire le bien autour de lui.

Et Pierre Maudet. Pour quelle raison a-t-il décidé de remettre le couvert? Le revenant dit «avoir appris de ses erreurs». Il est désormais un homme neuf, arborant une barbe comme signe de sa transformation. L’ex-magistrat laisse entendre qu’il n’a pas l’esprit de vengeance, mais veut aller de l’avant. Il invoque la réhabilitation que les humanistes accordent aux prisonniers qui ont purgé leurs peines ou aux patrons en faillite qui ont payé leurs dettes.

Il n’y a pas que cela. Le candidat à la rédemption est altruiste. «Je ne le fais pas dans un but égotique, mais pour défendre les valeurs d’une nouvelle liste», affirme-t-il. Nous voilà rassurés. Mais qu’aurait-il pu dire d’autre? Son défi maintenant est de faire en sorte que les Genevois le croient sur parole. Personne ne connaît à l’avance l’issue d’un récit politique. Il y a des épilogues heureux, des fins dramatiques ou en queue de poisson.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.