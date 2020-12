Gouvernement genevois – Pierre Maudet aurait visité son ancien bureau de nuit Le conseiller d’État se serait rendu ces dernières semaines dans les locaux du Département dont il a perdu la charge à fin octobre. Daniel Klopfenstein

Pierre Maudet ne peut désormais plus entrer dans son ancien bureau. Lucien Fortunati

Le conseiller d’État Pierre Maudet se serait rendu régulièrement la nuit dans son ancien bureau de chef du Département de l’économie (DDE), raconte ce mardi la RTS. Il l’aurait fait sans en informer le collège gouvernemental cantonal. Au moins une de ces visites aurait été immortalisée par les images de vidéosurveillance.

Le 28 octobre dernier, un rapport sur la gestion du DDE demandait que, pour protéger les collaborateurs, ceux-ci soient rapidement éloignés de leur chef Pierre Maudet. Dans la foulée, les autres membres du gouvernement décidaient de déchoir le magistrat de son dicastère et de le déplacer dans un autre bâtiment situé à la Jonction. Il a pu récupérer le jour même ses affaires, poursuit la RTS, et il a promis de ne plus entrer en contact avec ses anciens employés.

Pierre Maudet, de son côté, conteste ne plus avoir le droit de pénétrer dans les locaux de son ancien département. «Jamais le Conseil d’État ne m’a demandé de vider mon bureau ou de rendre mes clefs et mon badge», aurait-il déclaré à la RTS. À qui il aurait aussi confirmé ses visites, effectuées «le dimanche soir ou tôt le matin» afin de ne pas rencontrer ses anciens collaborateurs. La semaine dernière, avait révélé Léman Bleu, Nathalie Fontanet, qui a repris ad interim la direction du DDE, avait ordonné le changement des serrures.