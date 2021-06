Canton de Fribourg – Pierre Maudet brûlera les planches à la revue satirique Fribug L’ancien conseiller d’État genevois fera partie des comédiens lors de la prochaine édition de la revue satirique qui aura lieu en fin d’année à Écuvillens. Une date exceptionnelle est également prévue à Genève.

Avant Pierre Maudet, d’autres personnalités du monde politique suisse ont déjà brûlé les planches à Fribug. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Pierre Maudet est annoncé à l’affiche de Fribug. La revue satirique reprendra du service en fin d’année, après une édition 2020 annulée pour cause de Covid-19, à l’Auberge Communale d’Écuvillens, dans le canton de Fribourg.

Pour l’ancien conseiller d’État genevois, c’est un retour aux sources, ont indiqué mardi les organisateurs. L’étudiant Maudet a décroché en effet son master en droit dans l’alma mater de la cité des Zähringen. «Il s’est non seulement frotté aux us et coutumes fribourgeoises, mais a aussi conservé des liens d’amitié avec son canton d’adoption».

Autres personnalités politiques

Avant Pierre Maudet, d’autres personnalités du monde politique suisse ont déjà brûlé les planches à Fribug: Claude Frey, Carlo Poncet et Jacqueline de Quattro, en particulier. Le Genevois sera aux côtés d’artistes qui ont contribué au fil des années au succès de la revue, dont la production est assurée par Jean-Luc Nordmann.

Fribug, née de la contraction Fribourg et le bug de l’an 2000, fête cette année ses 21 ans d’existence. «L’occasion de croquer avec humour l‘actualité locale, nationale et internationale». Il y aura 28 représentations à Écuvillens, du 24 novembre au jour du réveillon, ainsi qu’une date exceptionnelle à la salle de la Madeleine à Genève le 20 décembre.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.