Revue fribourgeoise – Pierre Maudet, comédien d’un jour, politicien de toujours

«Après tout le scandale de l’affaire Maudet, il vient se pavaner sur scène?» La présentation de l’ancien ministre genevois par ses compères de la revue fribourgeoise Fribug, en introduction de l’édition 2021, se fait sans détour et sans tabou. Pierre Maudet y répond: «Quelle belle bande de faux culs, j’ai l’impression d’être encore en politique!» Le ton est donné. Nous avons pu assister mercredi à la première répétition du spectacle complet qui sera à l’affiche du 24 novembre au 31 décembre.

Sans mandat depuis sa défaite électorale de ce printemps, que vient-il faire sur les planches, à Écuvillens, bien loin du bout du lac? C’est un Pierre Maudet détendu mais appliqué que l’on retrouve dans la salle du bâtiment communal où prennent place les répétitions. Bouteille de bière à la main, il révise son texte avant de le réciter pour lui-même. Lorsqu’il ne fait pas les cent pas, concentré, il plaisante avec ses comparses. «Quand on m’a dit que l’équipe faisait tout à sept, ça m’a rappelé quelque chose, quand on m’a dit qu’elle était bienveillante, j’ai pensé que cela me changerait», lance-t-il sur le ton de la boutade, décidément toujours tourné vers sa période tumultueuse au Conseil d’État. Plus sérieusement, Pierre Maudet souhaitait retrouver un canton et une activité qu’il affectionnait avant de se lancer en politique. «J’ai toujours aimé le théâtre mais je ne pouvais plus le pratiquer officiellement comme élu. Et j’apprécie Fribourg, où j’ai fait des études et vécu avec ma femme.»