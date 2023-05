Justice genevoise – Pierre Maudet condamné à des jours amendes avec sursis pour acceptation d’un avantage Après avoir été désavoué par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de révision rend son jugement et condamne le conseiller d’Etat à 300 jours-amende avec sursis. Fedele Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Image d’archive de Pierre Maudet sortant du Palais de justice de Genève le 22 février 2021. LAURENT GUIRAUD

La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) vient de rendre son jugement dans l’affaire Maudet. Selon nos renseignements, après avoir été désavoué l’an dernier par le Tribunal fédéral, la CPAR condamne le conseiller d’Etat à 300 jours-amende avec sursis. Elle fixe, dans son jugement du 26 mai 2023 que nous avons consulté, le jour-amende à 400 fr.

La Cour prononce par ailleurs à l’encontre de Pierre Maudet une créance compensatrice en faveur de l’Etat de 50 000 fr.

Son ancien bras droit Patrick Baud-Lavigne, reconnu coupable notamment de la même infraction, écope de 360 jours-amende avec sursis (sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention effectué avant le jugement). La CPAR fixe le tarif du jour-amende à 300 fr. Le montant de la créance compensatrice a été fixée à 10 000 fr.

Pierre Maudet était accusé, tout comme son ancien chef de cabinet, Patrick Baud-Lavigne, d’avoir bénéficié d’un luxueux séjour tous frais payés à Abu Dhabi en 2015 et d’un sondage financé en 2017 par deux hommes d’affaires. Le Parquet a toujours soutenu que ces derniers, ayant œuvré à la mise en place de ce voyage (évalué à 50’000 fr. pour Pierre Maudet et 10’000 fr. pour Patrick Baud-Lavigne), «à la dimension privée prépondérante», ont agi durant deux ans auprès de ces deux éminents représentants de l’État dans le but de s’ouvrir les portes de l’administration.

Les deux hommes d’affaires, Magid Khoury et Antoine Daher, sont aujourd’hui condamnés par la CPAR à une peine pécuniaire avec sursis.

Les juges d’appels estiment que la faute de Pierre Maudet est «sérieuse. Alors qu’il occupait depuis 2012, la fonction de Conseiller d’Etat, qui implique d’être irréprochable, bénéficiant de la confiance de la population, il a accepté en 2015 un avantage indu en s’accommodant du risque qu’il lui eut été octroyé dans le but d’influencer son activité de Conseiller d’Etat.»

(Développement suit)

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 20 ans. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.