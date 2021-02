Dernier jour de procès – Pierre Maudet coupable d’avoir accepté le voyage Le conseiller d’État est condamné à 300 jours-amendes avec sursis pour s’être fait offrir la virée à Abu Dhabi. Il est acquitté pour le volet du sondage. Luca Di Stefano

Réactions à chaud en sortant du Tribunal de Pierre Maudet et de ses deux avocats, M e Grégoire Mangeat et M e Yaël Hayat. Georges Cabrera, Lorraine Fasler, Frédéric Thomasset

Lundi soir, Pierre Maudet a quitté le Tribunal en homme condamné. Après la lecture du jugement, il est resté seul, de longues minutes, dans la salle d’audience vide pour préparer sa réaction. Puis il a rejoint ses avocats et s’est adressé à la presse, sans répondre aux questions. «C’est un moment particulier pour moi et pour ma famille. Le verdict m’acquitte sur deux points essentiels, mais il maintient un reproche.» Puis Mes Grégoire Mangeat et Yaël Hayat ont annoncé qu’ils feront appel du jugement, qu’ils feront établir «l’innocence» de Pierre Maudet. Métaphore volontaire ou non, Me Hayat a assuré que «le voyage continue», comme pour affirmer qu’il ne faut pas s’arrêter à ce jugement de première instance.