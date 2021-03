Pierre Maudet n’est pas surpris par son score Afficher plus

L’ex-PLR Pierre Maudet ne se dit pas surpris par sa deuxième place. Selon le magistrat démissionnaire, sa campagne de proximité entamée mi-janvier a payé. «Je suis parti seul et indépendant, je suis désormais moins seul mais toujours indépendant», a-t-il déclaré sur le plateau de Léman Bleu. Il a affirmé qu’il «doit encore regagner la confiance» des électeurs et va s’y atteler pour le second tour.

La question n’est pas de savoir s’il sera l’homme qui permettra de recomposer une nouvelle droite genevoise, a-t-il relevé en précisant que ce «n’est pas sa tambouille». Il s’agit désormais de savoir qui au Conseil d’État sera capable d’amener des réponses concrètes aux inquiétudes des Genevois touchés par la crise sanitaire, a-t-il ajouté.