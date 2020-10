Coup de théâtre – Pierre Maudet démissionne pour mieux se représenter Poussé dans les cordes par le gouvernement, l’ex-prodige du PLR remet son siège en jeu. Un coup de dés qui annonce une campagne animée. Marc Bretton

Pierre Maudet, lors de la conférence de presse de ce jeudi. keystone

«Je dérange, on me met de côté. Je suis actif, on me sanctionne. Mais une seule autorité peut me sanctionner: le peuple. Je remets mon mandat. Je démissionnerai au début de la semaine prochaine et je serai candidat à ma propre succession.»

C’est fait. Deux ans et deux mois après sa mise en prévention par le Ministère public, après des mois d’une résistance acharnée, le conseiller d’État Pierre Maudet, responsable du Département du développement économique, a annoncé jeudi après-midi sa démission du gouvernement genevois.

Mais cet effacement est en réalité un coup de poker, car l’élu annonce aussitôt qu’il sera candidat à sa propre succession! «Je demande au peuple de me renouveler sa confiance», dit-il. Lassé «d’avaler des couleuvres aussi grosses que des boas», il lance à l’intention des Genevois: «Je ne vous abandonnerai pas», convaincu que son action pour pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire remporte l’adhésion.