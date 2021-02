Au Tribunal de police – Pierre Maudet: «Je vis un calvaire dont je suis largement responsable» Mardi matin le conseiller d’État s’est expliqué sur son voyage face à la juge Sabina Mascotto. Il dit ses regrets, mais réfute l’accusation. Luca Di Stefano

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet arrive au Palais de Justice pour son procès. Pierre Albouy

Sa parole était attendue. Alors, à 9 h tapantes, Pierre Maudet a choisi de s’exprimer debout, face à la présidente du Tribunal de police. D’ordinaire, quelques secondes servent à énoncer la situation personnelle du prévenu. Mais là, c’est Pierre Maudet. Alors, son avocate Me Yaël Hayat a souhaité qu’il aille plus loin que son parcours politique. Et qu’il se livre. «Comment appréhendez-vous ce procès?» demande-t-elle. «Il n’est pas anodin de se retrouver à cette place. J’appréhende et je m’impatiente, car je souhaite voir cette affaire tranchée. Depuis trois ans, je vis un calvaire. Un calvaire dont je suis l’origine pour une part importante.»