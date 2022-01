L’affaire Maudet a connu tant de rebondissements que plus rien ne nous surprend. L’ex-conseiller d’État est acquitté en appel, après avoir été condamné pour son voyage tous frais payés à Abu Dhabi. Tant mieux pour l’ancien magistrat et bravo à ses avocats. Ils ont convaincu la justice du caractère non pénal de la faute commise, d’ailleurs admise par leur client.

Après une condamnation puis un acquittement, l'affaire pourrait rebondir au Tribunal fédéral. Le Ministère public genevois doit décider s'il portera l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Déjà désavoué dans l'affaire Simon Brandt, peut-il accepter sans réagir ce nouveau camouflet?

«Le jugement n’efface pas les mensonges et les manipulations»

Pour Pierre Maudet, la décision représente évidemment un soulagement personnel, mais aussi une ouverture vers un possible avenir politique. Le jugement n’efface en rien les mensonges à répétition et les manipulations. Pierre Maudet ne pourra pas faire comme si tout cela n’avait pas existé.

Mais l’acquittement lui facilitera la tâche s’il décide de se présenter aux élections de 2023. Les futurs candidats, en particulier au PLR, doivent ressentir quelques sueurs froides à la perspective d’un retour de l’enfant terrible. Son éventuelle présence dans la course promettrait en tout cas une campagne pimentée. Et de nouveaux rebondissements.

