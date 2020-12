Insolite à Genève – Pierre Maudet lance une permanence de conseil Privé de son dicastère, le conseiller d’État entend aider les victimes économiques du Covid à s’en sortir. Rencontre. Marianne Grosjean

Capture d’écran de la page Facebook de Pierre Maudet. DR

Pierre Maudet lance une permanence destinée à «celles et ceux dont l’emploi ou l’entreprise est en danger» C’est sur Facebook qu’il annonce recevoir «les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 7 h 30 à 13 h 30». Sur la photo d’illustration, on aperçoit le conseiller d’État poser devant une arcade indiquant «Permanence, Pierre Maudet, conseiller d’État indépendant». L’ancien PLR ajoute: «Conscient de la violence administrative que certains et certaines d’entre vous subissent, j’ouvre une permanence, gratuite bien sûr, pour vous conseiller et vous aider à vous y retrouver dans les mesures de soutien».