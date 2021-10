Chambre pénale d’appel et de révision – Pierre Maudet: «Ma carrière politique? On verra» L’ancien élu est le seul accusé à avoir voulu s’exprimer à la clôture de son procès en appel. Fedele Mendicino

Le procès en appel de l’affaire Maudet s’est terminé ce jeudi. Peu avant, la clôture des débats seul un prévenu a tenu ajouter «un dernier mot». Sans surprise, c’est Pierre Maudet qui a voulu se lancer! L’ancien conseiller d’État se lève de son banc des accusés, enlève son masque noir comme son costume et justifie sa tirade: son parcours de politicien le contraint génétiquement, dit-il, à prendre la parole: «Avec la fin de cette audience, j’ai le sentiment d’avoir franchi une étape importante, six ans après les faits, quatre après l’ouverture d’une instruction qui s’est faite sur la place publique et par voie de presse.»