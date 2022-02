Nomination insolite – Pierre Maudet se lance dans le cacao L’ancien conseiller d’État a rejoint le conseil de Cocoa Valley Swiss Group SA, dirigée par deux amis. Laurence Bezaguet

Pierre Maudet est très élogieux à l’égard du couple d’amis qui a développé la société Cocoa Valley. KEYSTONE

Pierre Maudet vient d’ajouter une touche sucrée à sa carrière professionnelle. L’ancien conseiller d’État vient, en effet, de rejoindre le conseil de Cocoa Valley Swiss Group SA, «en tant qu’administrateur sans participation», à côté de son activité dans le numérique.

Cocoa Valley? Une entreprise productrice de cacao, fondée par Serges et Carine Ngassa, amis de Pierre Maudet. Issu d’une famille d’agriculteurs au Cameroun, le premier cité a travaillé dans la restauration et l’humanitaire, avant de devenir producteur de cacao et chocolatier à Annecy. Ce sont visiblement ses activités humanitaires qui lui ont permis de rencontrer Pierre Maudet. «Je suis allé faire du bénévolat pour Médecins sans frontières, qui opérait sur le territoire camerounais, puis j’ai été envoyé quelques années à Genève», expliquait Serges Ngassa, dans la chronique «Le Monde passe à table» du quotidien français du 22 décembre dernier.

Créer des emplois durables

Le fondateur de Cocoa Valley Swiss Group SA racontait également dans cette édition qu’il avait connu son épouse, infirmière suisse, alors qu’elle était en mission au Cameroun en 2006-2007: «Nous travaillions tous les deux dans l’humanitaire, mais ce n’était pas encore suffisant: nous voulions développer quelque chose qui soit pérenne pour les populations locales, qui crée des emplois durablement. Nous avons d’abord pensé au haricot et au maïs, mais ce sont des productions qui ne durent qu’une ­saison. Nous nous sommes alors tournés vers le cacao, et nous avons construit notre business plan en partant de ce que les producteurs gagneraient.» L’affaire était lancée…

«J’ai commencé de manière très artisanale, dans ma cuisine, au four et au sèche-cheveux. Je suis ensuite allé faire une formation de torréfacteur en Italie, et j’ai proposé mon chocolat à des chefs. Ces derniers ont compris l’importance d’acheter le produit au prix juste, pour pouvoir payer les producteurs. Aujourd’hui, j’ai 40 employés à temps plein sur la plantation et beaucoup plus pendant les récoltes. Je travaille avec près de 200 chefs, et le chocolat que l’on propose rémunère et met en lumière le travail de tous les gens de l’ombre. C’est ma plus grande fierté.»

«Une magnifique aventure entrepreneuriale»

Pierre Maudet se montre très élogieux à l’égard de ce couple d’amis. «C’est une magnifique aventure entrepreneuriale portée par deux Genevois, Serges et Carine Ngassa qui, après des carrières dans l’humanitaire en tant que logisticien et infirmière, se sont lancés dans la production et la transformation de fèves de chocolat, pour la défense d’un commerce durable et équitable, de la plantation au consommateur», déclare-t-il sur Facebook.

C’est aussi, dit-il, une opportunité pour lui d’appréhender les problématiques concrètes auxquelles font face les PME et de soutenir leur gouvernance. Une bonne façon de préparer son retour aux affaires?

