Portrait d’un documentariste à succès – Pierre Morath, un athlète au générique Il courait le 1500 m en 3’41 et rêvait de se qualifier pour les Jeux olympiques d’Atlanta. Une blessure a changé le cours de sa vie, et c’est sur cette fêlure, jamais oubliée, que le Genevois s’est reconstruit. Jean Ammann

Son rêve était de participer aux Jeux olympiques en tant qu’athlète. Pierre Morath espère désormais y participer en tant qu’entraîneur. LAURENT GUIRAUD

Avant «Free to Run» ou «La fraternité», des films qui ont marqué l’histoire du documentaire, Pierre Morath avait laissé son nom au générique de l’athlétisme suisse: on trouve un 3’41’’15, daté du 11 août 1993, sur 1500 m, ou un 14’10’’7, daté du 8 septembre 1993, sur 5000 m. Celui qui fut un excellent coureur de demi-fond est devenu un réalisateur reconnu, primé, capable d’enquêter sur un mort que Genève oublia («Chronique d’une mort oubliée», 2012) ou de peindre en une vaste fresque, à la fois compatissante et inattaquable, la déflagration du Temple solaire («La fraternité», 2023).