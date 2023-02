Drame en France – Pierre Palmade n’est plus entre la vie et la mort Impliqué dans un accident de la route meurtrier vendredi 10 février au soir, l’humoriste était sous l’emprise de la cocaïne. Cécile Lecoultre

Pierre Palmade en 2019, alors qu’il sortait du tribunal à Paris, impliqué dans une affaire de drogue et de mœurs. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) AFP

Pierre Palmade, 54 ans, a été impliqué dans un grave accident de la route vendredi 10 février en Seine-et-Marne, sur une route départementale menant de Melun et Dammarie-les-Lys à Milly-la-Forêt (Essonne).

À bord d’une Peugeot, l’humoriste parisien était en route pour sa maison de campagne, une ferme qu’il possède dans la région depuis 2017. L’artiste a perdu le contrôle de sa voiture, percuté un autre véhicule venant en face, blessant grièvement une femme de 27 ans, enceinte de 6 mois et demi. Le bébé est mort.

Autres victimes de ce choc quasi frontal, un enfant de 6 ans et un homme de 40 ans qui se trouvaient dans cette voiture. Une troisième automobile conduite par un octogénaire est ensuite venue percuter cette dernière. Ce conducteur n’a pas été blessé et a décidé de rentrer chez lui à pied. Les autres personnes ont été désincarcérées et hospitalisées dans un état grave. Une vingtaine de sapeurs-pompiers, trois équipes du SAMU et trois hélicoptères étaient sur les lieux. Pierre Palmade, grièvement blessé, «était conscient lors de l’arrivée des secours», a dit le Parquet.

Soupçon de délit de fuite

Prévenues à 18 h 45, les autorités ont ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires, révélant que Pierre Palmade était sous l’emprise de cocaïne et médicaments de substitution, la prise étant récente au moment de l’accident. Samedi, sa famille annonçait que ses jours n’étaient plus en danger, déclarant à l’AFP «penser aux personnes touchées pendant cet accident et attendre des nouvelles rassurantes».

Au fil du week-end, des informations ont émergé, des témoins ont déclaré aux gendarmes avoir vu deux jeunes hommes fuyant le lieu de l’accident. Le conducteur du véhicule impacté, une Renault Megane, a été contrôlé négatif aux drogues et à l’alcool. Le Parquet a encore estimé que le bébé décédé était viable et requalifié le chef d’enquête.

En 1995, Pierre Palmade avait été condamné pour consommation de cocaïne. L’humoriste n’avait jamais caché son problème d’addiction. En 2019, alors qu’il était à nouveau pris à partie dans une affaire de drogue et de mœurs, l’humoriste publiait son autobiographie «Dites à mon père que je suis célèbre», où il parlait ouvertement de ses démons: «Cette maladie adore que vous rechutiez.»

À lire Drame en France Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.