Carnet noir – Pierre Rabhi est décédé à l'âge de 83 ans Figure importante de l'agroécologie, l'écrivain et philosophe est décédé samedi.

L’écrivain et philosophe Pierre Rabhi, figure de l’agroécologie en France, cofondateur du mouvement Colibris, est décédé à l’âge de 83 ans, a appris l’AFP samedi auprès de sa famille.

Auteur notamment de «Vers la sobriété heureuse», vendu à plus de 460’000 exemplaires, ce militant de la cause écologiste, adulé par des personnalités comme Cyril Dion et Marion Cotillard, est mort samedi des suites d'une hémorragie cérébrale, a indiqué son fils, Vianney.

