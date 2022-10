Décès d’un artiste majeur – Pierre Soulages a rejoint la lumière Maître de l’outrenoir, le peintre français qui avait ses habitudes à Lausanne chez Alice Pauli est décédé à l’âge de 102 ans. Le MCBA conserve nombre de ses toiles grâce à la galeriste. Florence Millioud Henriques DÉVELOPPEMENT SUIT

Pierre Soulages en 2012 lors de son exposition à la galerie Pauli à Lausanne. Marius Affolte

Ses toiles, manifestations intimes d’une recherche perpétuelle de la lumière, ornaient les cimaises de la galerie Alice Pauli lors de son déménagement au Flon en 1990, un événement pour Lausanne et le début d’une longue amitié entre l’artiste Pierre Soulages, monument de la peinture contemporaine française, et la galeriste lausannoise. Décédé à l’âge de 102 ans, le maître de l’outrenoir rejoint ainsi celle qui n’a cessé de défendre son œuvre et de vivre à fond «l’ambiance spéciale qui entourait l’œuvre de Soulages», partie centenaire en juillet dernier.

En 2012, l’artiste était revenu à Lausanne pour une nouvelle exposition chez Alice Pauli. Alors nonagénaire, il espérait que le destin lui laisserait encore un peu de temps pour peindre. Détenteur du record de l’artiste français vivant le plus cher avec une toile partie aux enchères à 1,52 million d’euros en 2008 (près de 2 millions de francs), il s’émouvait toujours de l’intérêt porté à son travail. Et intarissable, il précédait les questions, s’amusait de ne pas avoir beaucoup changé d’idées, donc de pouvoir se répéter.

Pierre Soulages en 1990 lors de sa première exposition chez Alice Pauli à Lausanne. C’est Olivier Pauli (à g), le fils de la galeriste, qui l’avait convaincu de venir faire cette exposition. VQH

«Savoir que l’homme est le seul être vivant qui fasse de la peinture me fascine. Il y a des animaux qui dansent, des oiseaux qui chantent, aucun d’eux ne peint» Pierre Soulages

«Je l’ai déjà dit mille fois, mais ce qui m’intéresse, c’est peindre. Savoir que l’homme est le seul être vivant qui fasse de la peinture me fascine. Il y a des animaux qui dansent, des oiseaux qui chantent, aucun d’eux ne peint. Quant au noir, je l’ai toujours aimé. Enfant, on me donnait des couleurs, mais je préférais tremper mon pinceau dans l’encrier.» Grâce à Alice Pauli, de nombreuses toiles de Pierre Soulages sont désormais conservées au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne.

