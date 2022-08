Centre historique de Lausanne – Pierre-Viret et la Mercerie en chantier jusqu’au printemps Les travaux démarrent lundi prochain au pied de la Cité. La rue Pierre-Viret sera en sens unique durant deux mois et demi. Le haut de la Mercerie subira un lifting. Jérôme Cachin

Dans le haut de la rue de la Mercerie, les bennes à ordures, scooters et motos céderont leur place à des bancs, arbres, fontaine, écopoint et places pour vélos. ©Florian Cella/24 heures

Florian Cella/24 heures

Les automobilistes qui pestent contre les chantiers lausannois auront une raison de plus de râler. Un des axes importants du centre-ville de Lausanne sera fermé au trafic dans le sens nord-sud pendant deux mois et demi: la rue Pierre-Viret sera interdite aux motos, aux voitures et aux camions qui sortent du pont Bessières. Seuls les piétons, cyclistes et cyclomotoristes pourront se déplacer dans les deux sens, au pied de la colline de la Cité.