Hiver 2021 du coronavirus – Pierre-Yves Maillard veut donner du mou aux hôpitaux Le conseiller national déplace le débat sanitaire sur la capacité des établissements à ouvrir davantage de lits en soins intensifs. Lise Bourgeois

Pierre-Yves Maillard jauge qu’il coûterait moins cher de doter les hôpitaux que de compenser les pertes économiques en cas de nouvelle grosse montée des cas. Raphael Moser/A

Il ne veut donner de leçons à personne, dit-il, mais son expérience de président de l’Union syndicale suisse et d’ancien conseiller d’État en charge de la Santé l’amène presque inévitablement à lancer un nouveau débat. Pierre-Yves Maillard soutient que les hôpitaux et leurs employés devraient avoir plus de marge de manœuvre pour anticiper l’hiver du coronavirus. Il demande à la Confédération de donner des sécurités financières et des consignes à tous les cantons afin de permettre une rapide augmentation des capacités en soins intensifs.

Accord du plénum