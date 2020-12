Luxe – Pierres précieuses: valeur refuge en temps de crise La crise actuelle renforce le secteur de la haute joaillerie qui devient une véritable valeur refuge. La tendance est également à l’upcycling. Amanada Castillo et Chantal De Senger

Bague Bucherer en or blanc rhodié noir, tourmaline Paraiba taillée en poire, 3,43 carats, 120 diamants de 2,5 carats et 51 diamants noirs de 1,04 carat. DR Broche «Aigle» Chopard de la collection Red Carpet 2020 en 18 carat or rose et or jaune éthique certifié Fairmined, sertie de diamants de couleurs. DR Collier Graff en perles d’émeraude et diamants blancs (émeraudes 163,88 carats, diamants 78,9 carats) DR 1 / 7

Dans cette période de crise sanitaire et d’instabilité économique, nous observons un réel intérêt pour les pierres et les bijoux d’exception», note Albert Boghossian, dont la famille est depuis 100 ans dans la joaillerie. «Notamment pour les diamants roses et bleus exceptionnels, ainsi que les rubis birmans, les saphirs du Cachemire ou les émeraudes colombiennes de très bonne qualité.» Que ce soit des rubis, des saphirs, des émeraudes ou des diamants, ces pierres précieuses se font de plus en plus rares, car les mines s’épuisent. Leur valeur augmentant en conséquence, certaines pierres précieuses deviennent un excellent investissement, notamment en ces périodes d’incertitudes politiques, sociales et économiques. «Je pense que les pièces de haute joaillerie ont toujours été un très bon investissement et cela principalement du fait de la valeur croissante des pierres précieuses» confirme Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard.