Dans le cadre de la rénovation – en cours – du bâtiment de l’Hôtel de Ville et du réaménagement des extérieurs, l’Exécutif d’Aigle avait informé que les deux grands arbres de la place du Marché seraient abattus. Il s’agit d’un pin noir d’Autriche et d’un faux cyprès, qui ne sont pas malades. Des compensations sont prévues. «Nous ferons replanter 48 essences», dit le syndic Grégory Devaud.

«Outre leur grande valeur, les deux grands arbres ont une portée symbolique. Ils ont été plantés en même temps que la construction de l’Hôtel de Ville actuel.» Louis Goy, élu écologiste

Le Groupe aiglon d’intérêt arboricole (GAIA), qui s’oppose à l’abattage d’arbres dans plusieurs communes du district, a contredit cette mesure. «Outre leur grande valeur, les deux grands arbres ont une portée symbolique. Ils ont été plantés en même temps que la construction de l’Hôtel de Ville actuel», rappelle Louis Goy. L’élu Vert mentionne l’intérêt de ces spécimens de ville qui permettent de maintenir des températures acceptables face aux îlots de chaleurs créés par les grands bâtiments.

Opposition maintenue

La Municipalité a poursuivi la réflexion et, après avis de divers spécialistes et du Canton, il a été décidé de conserver le très sain pin noir d’Autriche. «Sa valeur est intéressante et, bien que plus petit que le faux cyprès, il s’intégrera à la future végétation que nous mettrons en place.» Reste le cyprès, dont l’abattage a été de nouveau annoncé au pilier public. Grégory Devaud indique que «ce faux cyprès semble se dédoubler, et que s’il est sain aujourd’hui, il peut se dégrader prochainement».

GAIA n’est pas d’accord, estimant que «la même réflexion qui permet le maintien du pin doit être faite pour le cyprès». Le groupe maintient donc son opposition. «À la lecture des plans du futur aménagement, nous constatons que l’abattage du cyprès est requis par la construction d’un nouvel escalier, complète Louis Goy. Abattre le cyprès pour une volée de marches, c’est mettre la priorité sur le construit aux dépens du vivant.» GAIA propose donc de modifier le projet d’escalier et de garantir le maintien du cyprès, qui améliorerait le réaménagement de la place.

