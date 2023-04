Hommage graphique – Pink Floyd fait des bulles Les 40 ans de «The Dark Side of the Moon» se fêtent dans une bande dessinée sur la vie du groupe anglais, avec Roger Waters dans le rôle du méchant. Francois Barras

Quatre nouveaux garçons dans le vent: Pink Floyd à ses débuts, vers 1966, avec le fondateur Syd Barrett.

En 1969, on marchait sur la Lune. En 1973, on la faisait descendre sur la Terre. Empaqueté dans le glacis noir d’un 33 tours, son «côté sombre» vibrait sur toutes les platines, dès le 1er mars de cette année-là, date de la sortie de «The Dark Side of the Moon», chef-d’œuvre et record commercial absolu de Pink Floyd qui en écoulera 45 millions d’unités – le 4e album le plus vendu de l’histoire.