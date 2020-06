Le fameux pantin italien tient la vedette – Pinocchio, sage comme des images Saint-Maurice accueille l’univers d’un des plus célèbres contes pour enfants… et adultes. Après les succès de Petzi et de Dracula en ses murs, le château touche du bois. François Barras

Gepetto et Pinocchio dans le ventre du cachalot: un amour père/fils selon le graphiste suisse Thomas Ott, Effectué sur carte à gratter.

Pinocchio cumule un si grand nombre de métaphores qu’il est un bonheur pour curateur. Développer une exposition à partir de l’histoire d’un morceau de bois transformé en pantin cabochard, qui deviendra enfant assagi après moult aléas… Cette parabole de la création, de ses mystères, de ses joies et… de ses risques inspire le château de Saint-Maurice, dont la nouvelle expo débute comme de bien entendu par une bûche épaisse posée sur la pierre de ses escaliers. De cette matière brute est né un monde de réalisme fantastique, un conte philosophique et initiatique dont la puissance d’évocation a dépassé l’œuvre seule imaginée par Carlo Collodi (1826-1890).

De fait, Pinocchio et son nez extensible sont devenus des icônes du folklore mondial. Qui se souvient que, dans l’histoire originelle, publiée en épisodes entre 1881 et 1883 dans le progressiste «Giornale per i bambini», le tarin à rallonge n’intervient que dans deux des 36 chapitres? Pas grand monde, à en juger par la quantité d’images et d’illustrations compilées et commandées pour l’occasion par le château valaisan. Long ou court, fleuri ou tatoué, percé de trous comme une flûte, taillé comme un crayon ou érigé tel un vit pour les jeux de grands enfants pas sages, le pif en bois résume souvent le personnage. L’imagination des 25 illustrateurs et bédéistes suisses invités à croquer «leur» Pinocchio, et dont toute une salle présente les résultats, en donne de beaux exemples, de Zep à Peeters, de Thomas Ott à Ronald Curchod, qui a réalisé l’affiche.

Pendu haut et court

Autre représentation hégémonique, bien sûr, celle que Walt Disney donna au pantin. En choisissant (une partie de) son histoire pour créer son deuxième dessin animé, en 1940, le futur pape de l’animation a modelé la marionnette sur son Mickey et zappé les passages les plus tragiques, dont la mort de Pinocchio, pendu haut et court par le Renard et le Chat. Sévère! Au-delà de toutes les interprétations données sur le livre de Collodi, il fait peu de doute que l’écrivain et journaliste a voulu avant tout rédiger un conte pédagogique vantant les vertus de l’éducation et du travail dans une jeune nation italienne où le taux d’analphabétisme dépassait les 70% et conditionnait les gigantesques inégalités entre villes et campagnes.

«Je n’en veux pas du tout à Disney, sourit Philippe Duvanel, directeur du château et créateur de l’expo. Il a fait entrer toute une génération, dont la mienne, dans l’histoire de «Pinocchio», et son dessin animé reste un chef-d’œuvre. Cela dit, ma plus grande satisfaction sera que les visiteurs aient envie de se plonger dans le livre originel en sortant.» L’exposition, peut-être un peu plus sage et chiche que les précédentes de par l’interdiction d’éléments interactifs – Covid oblige – est suffisamment variée pour (re)donner le goût de ces pérégrinations, que de nombreux films et des feuilletons ont raconté avec plus ou moins de réussite – la salle multimédia est bien garnie. Les plus petits pourront aussi jouer au navigateur perdu sur son radeau, bientôt la proie du cachalot. Ou s’étonner devant les vrais pantins de bois garnissant les vitrines. Ou voguer parmi les illustrations inspirées de l’ouvrage au cours des 150 dernières années, reflet de son succès: «Les aventures de Pinocchio» reste le second livre le plus vendu en Italie après la «Divine comédie» de Dante.