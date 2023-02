Courchevel Méribel 2023 – Pinturault dominateur à domicile, Suisses dans le dur Alexis Pinturault est en pole-position pour le titre en combiné alpin, aux championnats du monde de ski alpin 2023. Le Français a gagné le Super-G matinal. Les Suisses sont loin et Marco Odermatt a été éliminé. Robin Carrel

Alexis Pinturault a plané sur sa piste. AFP

Le vainqueur du gros globe de cristal en 2021 a parfaitement tiré de sa connaissance des lieux, lui qui a grandi au pied de la piste qui accueille le combiné mondial. Pinturault a commencé le ski sur cette pente il y a une vingtaine d'années, et ça a forcément compté pour le Super-G de ce mardi. Le Français a dominé la «première manche» dans une discipline qui est devenue sa meilleure cette saison. Il devra confirmer en slalom à 14h30, une spécialité dans laquelle il a en revanche régressé récemment.

Pinturault a fini devant trois Autrichiens: Marco Schwarz, Raphael Haaser et Vincent Kriechmayr, à respectivement 0''06, 0''14 et 0''58. Mais là où le «Bleu» a fait encore plus fort, c'est qu'il a mis cher à des spécialistes des disciplines de vitesse comme le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, relégué à plus d'une seconde, ou le Canadien James Crawford, à près d'une seconde et demie.

«C'était l'objectif: essayer de tout lâcher et ne pas se poser de question, a expliqué le skieur de Courchevel, au micro de la RTS après sa manche de feu. Je suis tombé malade au dernier moment, mais les choses vont de mieux en mieux. Si ce Super-G avait eu lieu il y a deux jours, ça aurait été compliqué, mais là, je suis opérationnel. J'ai fait une belle manche et maintenant j'espère avoir encore avoir gardé de l'énergie pour le slalom.»

Plu d’une seconde à rattraper

Les Suisses devront quant à eux miser sur des manches de rêve en slalom pour espérer arracher une médaille d'entrée dans ces championnats du monde. Justin Murisier a été le «moins mauvais» des Helvètes, en se classant 6e à 1''03 de Pinturault. Il a notamment fait mieux que Stefan Rogentin (9e à 1''18). Loïc Meillard a déçu également. Le Valaisan n'est que 12e à 1''34 du leader français et à une seconde et deux dixièmes du podium provisoire. Marco Odermatt, lui, a raté une des dernières portes du tracé.

Comme la veille avec Lara Gut-Behrami et compagnie, de nombreux athlètes plutôt portés vers la haute vitesse ne prendront pas part à la manche de slalom. De quoi éclaircir les rangs pour les cadors du virage court, même si ceux-ci sont déjà bien classés avant de chausser des skis plus petits. Ainsi, il serait surprenant de voir Kriechmayr, Kilde, Rogentin, Romed Baumann (17e), Nils Allègre (19e) et consorts au départ dans l'après-midi savoyarde.

