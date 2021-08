Cybersécurité de l’administration – Pionnier du numérique, le Gymnase de Payerne a été victime d’une attaque Le Gymnase intercantonal de la Broye s’est fait pirater ses serveurs cet été, a-t-il communiqué. La tentative de chantage a été déjouée. Erwan Le Bec

Le Gymnase intercantonal de la Broye a été paralysé pendant plusieurs jours suite à une attaque de ses serveurs informatiques. Aucune donnée n’aurait été volée. Philippe Maeder

«Vous imaginez ça en période d’examen? Cela aurait été une catastrophe», soupire le chef de l’Enseignement secondaire supérieur fribourgeois, François Piccand.

Le 6 août dernier, des pirates sont parvenus à entrer dans les systèmes informatiques du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), a communiqué mercredi l’institution. Concrètement, les malfaiteurs ont crypté et rendu inaccessible pendant une semaine l’accès à la quasi-totalité des données de l’établissement. Pionnier de l’enseignement numérique et de la digitalisation du matériel de cours, celui-ci était pour ainsi dire paralysé. «Heureusement que ça s’est produit durant les vacances», souligne la directrice Sabrine De Vito-Bolla.

Tentative de chantage

Rapidement repérée, l’intrusion a été prise en charge par le Centre opérationnel de sécurité de l’État de Vaud (SOC) ainsi que par une société spécialisée locale. Les pirates avaient laissé une adresse mail et espéraient probablement faire chanter l’établissement afin de récupérer les accès aux données. Celles-ci ont toutefois été restaurées grâce aux systèmes de sauvegarde que l’attaque avait épargnés. Il semble qu’aucune donnée n’ait été volée. «Je ne pense pas que pour des pirates les cours d’allemand de la 2e année de maturité soit intéressantes, ajoute la directrice. Ils nous ont visiblement trouvés au hasard, sans vouloir cibler une institution.»

Plainte a été déposée auprès du Parquet du Nord vaudois et de la Broye. Les auteurs de l’intrusion sont inconnus, souligne la direction, qui n’y voit pas la patte d’anciens élèves, mais bien de professionnels.

Les accès à distance ont déjà été limités et leur sécurisation est à l’étude. «C’est la première fois qu’une école vaudoise ou fribourgeoise est visée, poursuit François Piccand. Le risque zéro n’existe pas, nous ne pouvons que rendre les accès le plus difficile possible. Mais il va maintenant s’agir d’étudier et d’analyser ce qui s’est passé pour en tirer les conclusions.»

