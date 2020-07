Produits régionaux – Dimanche 30 août 2020

Pique-nique sur l'herbe Au Domaine de Sarraux - Dessous

Domaine de Sarraux-Dessous Copyright R. Colombo

Découvrez le domaine viticole de Sarraux-Dessous et partagez entre amis ou en famille un pique-nique composé de produits de saison réalisé par des artisans locaux et dégustez les vins du domaine et des producteurs invités du Domaine Le Petit Cottens et du Château de Vinzel.

Le dimanche 30 août dès 11 heures

au Domaine de Sarraux-Dessous

Prix:

Abonnés CHF 35.-

Non-abonnés CHF 40.-

Enfants (0-11 ans) gratuit

Enfants (12-16 ans) CHF 10.-

Château de Vinzel Copyright R. Colombo Domaine du Petit Cottens Copyright R. Colombo Cours Château de Vinzel Copyright R. Colombo 1 / 6

Formulaire d’inscription

Ou par téléphone auprès de Kalyani Gautier au 021/319 30 18 les mardis et jeudis.

En cas de mauvais temps, le pique-nique sera maintenu mais il se passera à l'intérieur du Domaine.

En partenariat avec l'Association Clos, Domaines & Châteaux c-d-c.ch