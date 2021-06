Vaccination Covid – Piquer vos épaules, c’est leur quotidien Depuis le début de l’année, des soignants vaccinent à tour de bras. Parfois jusqu’à 100 fois par jour. Comment vivent-ils cette expérience inédite? Leurs récits. Caroline Zuercher

Les infirmières et infirmiers réalisent une centaine de piqures par jour. Patrick Martin/24Heures

«Je réalise une centaine de piqûres par jour, raconte Seraina Peter, qui travaille à Forum Fribourg. Au début, c’est particulier, mais on s’habitue.» Comme beaucoup d’autres, cette assistante en soins et santé communautaire participe à la campagne qui a déjà permis d’administrer plus de 5,8 millions de doses en Suisse.

Les femmes et les hommes qui piquent, ce sont des infirmiers, des pharmaciens, des assistants médicaux, des étudiants, des médecins… En soi, le geste n’est pas compliqué. Le plus important, ce sont les patients, leurs soucis, leurs questions… Et le temps passé avec eux, même si les choses sont réglées à la minute. «Pour que cela fonctionne, il faut toute une équipe de l’entrée à la sortie», commente Tatiana Ingrid Renard, assistante en soins valaisanne. À Sion, où elle travaille, quatre lignes permettent d’accueillir huit personnes toutes les cinq minutes. Et, dès lundi, la capacité sera augmentée pour atteindre 1000 injections quotidiennes, six jours sur sept.