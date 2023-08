Abo Piscines en accès libre à Lausanne – «La gratuité, ça favorise le mouvement et la mixité sociale!» La Ville a offert l’accès à Bellerive et à Montchoisi ce mercredi, battant tous les records de fréquentation. Reportage «caliente».

Lausanne, le 23 août 2023. Gratuite, tout comme celle de Bellerive, la piscine de Montchoisi a attiré les foules ce mercredi. Florian Cella

Des centaines de personnes agglutinées dans une piscine de Chengdu, en Chine, attendent que la vague du parc aquatique les emporte. On ne perçoit plus un centimètre d’eau chlorée. La photo a fait le tour du monde. Cette scène allait-elle se rejouer à Montchoisi et à Bellerive ce mercredi, Lausanne offrant l’accès gratuit à ses bassins?