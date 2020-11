CONCOURS DE NOËL | 1 accès illimité d'un an et 4x 2 séances de Coaching sportif privé – PKF - Remise en forme Gagnez :

– 1x 1 accès illimité d'un an au PKF FUTUR d'une valeur de Fr. 1'188.-

– 4x 2 séances de Coaching sportif privé pour 2 personnes d'une valeur de Fr. 140.-

PKF - Remise en forme DR

A gagner:

PKF - Remise en forme

L’univers PKF est bien plus que du sport, c’est une philosophie de vie, plus qu’une simple parenthèse sportive. Axés sur la sportivité, la force d’esprit, l'énergie positive et l’ouverture d'esprit pour vous offrir un équilibre personnel atteignable.

En vous mettant en mouvement, vous activez l’énergie qui vous entoure et votre volonté d’avancer. L’instant PKF c’est donc votre rdv privilégié avec la force créatrice qui vous anime. La source d’énergie dans l’instant qui renforce vos racines pour mieux s’ancrer dans le quotidien.

pkfcenter.ch

Délai de participation : mardi 15 décembre à 23h

«5 manières de participer…

5 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 02 00 00

Tapez le code ??

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

TDGCODE?? au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à :

24 heures, CONCOURS de Noël – PKF - Remise en forme,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne

5. ONLINE